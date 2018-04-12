İstanbul'da 3 milyonluk vurgunun ardından Endonezya'ya kaçan çete lideri ve İstanbul ayağındaki 18 kişi yakalandı

İstanbul'da 3 milyon liralık vurgunun ardından 2 arkadaşıyla birlikte yurtdışına kaçan siber çete lideri Doğan K., Endonezya'da film gibi operasyonla yakalandı. Çetenin İstanbul ayağını yöneten kardeşi Orhan K. ve 17 adamı da gözaltına alındı.
(Habertürk)
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