İstanbul'da 360 noktada "Huzur Güven" denetimi
İstanbul'da 360 noktada 'Huzur Güven' denetimi yapıldı.
- DHA
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı çeşitli birimlerinden bin 800 polis, daha önceden belirlenen 360 noktada "Huzur Güven" denetimi gerçekleştirdi. Polis ekipleri şüpheli gördüğü kişilere üst araması ve Genel Bilgi Taraması (GBT) yaptı. Şüpheli görülen araçlar da durdurularak didik didik arandı. Denetimlere polis helikopteri de havadan destek verdi.
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