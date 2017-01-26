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Üsküdar'da 4 katlı bir binanın çatısında yangın çıktı

Üsküdar'da 4 katlı bir binanın çatısında çıkan yangına ihbar üzerine olay yerine gelen çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor.

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İstanbul Üsküdar'da 4 katlı bir apartmanın çatısında yangın çıktı. Bitişikteki binaya sıçrayan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Çavuşdere Caddesi'nde 4 katlı bir apartmanın çatısında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın binadaki iki katın yanı sıra bitişiğindeki binaya da sıçradı.

Olay yerine çok sayıda itfaiye sevk edildi. Ekipler yangını kontrol altına almaya çalışıyor

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