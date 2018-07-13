Son Dakika Haberleri 13

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

İstanbul'da 5 bin polis ile huzur uygulaması

İstanbul'da 39 ilçede 5 bin polisin katılımıyla 'Yeditepe Huzur' asayiş uygulama yapılıyor.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İstanbul'da, "Yeditepe Huzur" asayiş uygulaması kapsamında, 39 ilçede denetim gerçekleştiriliyor.

İl Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan koordinasyonunda kent genelinde 5 bin polisin katılımıyla, Yeditepe Huzur Uygulaması-11, saat 20.00'de başladı.

Uygulamaya, Asayiş Şube Müdürlüğü personeli ile ilçe emniyet müdürlükleri, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme, Havacılık, Narkotik, Mali Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele, Kaçakçılık, Organize Suçlarla Mücadele ve Deniz Limanı şubelerinin yanı sıra, özel harekat ve çevik kuvvet ekipleri katılıyor.

Trafik kontrollerinin de yapıldığı uygulamaya polis helikopteri de destek veriyor.

Şüpheli kişilere yönelik Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolleri yapılan denetimlerde, aranan şahıslar, silah, bıçak ve uyuşturucu madde taşıyanlar üzerinde duruluyor.

Uygulama saat 23.59'a kadar sürecek.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Başkan Erdoğan son noktayı koydu 'Bundan sonra inşallah sadece zafer marşları yazacağız'

Başkan Erdoğan son noktayı koydu 'Bundan sonra inşallah sadece zafer marşları yazacağız'

HSK açıkladı! 3 bin 784 hakim ve savcıya terfi

HSK açıkladı! 3 bin 784 hakim ve savcıya terfi

Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine yeni silahlar geliyor

Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine yeni silahlar geliyor

Başkan Erdoğan: Duygusallığımı hoş görün

Başkan Erdoğan: Duygusallığımı hoş görün

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA