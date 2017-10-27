İstanbul'da 5 bin polisin katılımıyla helikopter destekli denetim yapıldı
İstanbul’da asayiş uygulaması kapsamında 39 ilçenin 200 farklı noktasında 5 bin polisin katılımıyla 40’ıncı genel asayiş denetimi düzenleniyor. Uygulamalara polis helikopterinin de havadan destek verdiği görüldü.
- İHA
İstanbul’un 39 ilçesinde uygulama noktalarında şüpheli kişilere yönelik Genel Bilgi Tarama (GBT) kontrolleri yapıldı. İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan’ın bizzat katılımıyla 39 İlçede 200 farklı noktada 40’ıncısı gerçekleştirilen asayiş uygulaması 5 bin polisin katılımıyla gerçekleştiriliyor.
İstanbul genelinde yapılan uygulamaya Asayiş Şube Müdürlüğü, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Foto Filim Şube Müdürlüğü ve Havacılık Şube Müdürlüğü ekipleri katılarak önceden belirlenen 200 farklı noktada çalışma gerçekleştirildi. Ayrıca polis helikopterinin de havadan destek verdiği görüldü.
Yapılan incelemeler sonucunda aranan şahıslar, uyuşturucu madde, silah ve bıçak taşıyan şüpheliler gözaltına alınarak adli işlem uygulandı. Asayiş uygulaması kapsamında Şişli’de Cumhuriyet Caddesi üzerinde oluşturulan noktada denetlemeler yapıldı. Ayrıca Fatih Millet Caddesi üzerinde kurulan arama noktasında da şüpheli şahıslar üzerine çalışmalar yapıldı. Ekipler tarafından oluşturulan noktalarda kontrollerin gece saat 00.00’a kadar süreceği öğrenildi. Öte yandan, 2015 yılından itibaren bu zamana kadar Türkiye genelinde 40’ıncı asayiş uygulaması yapıldığı kaydedildi.
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