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İstanbul’da 5 bin polisle ‘Yeditepe Huzur Uygulaması’

İstanbul’un 39 ilçesinde 200 farklı noktada 5 bin polisin katılımıyla ‘Yeditepe Huzur Uygulaması’ yapıldı. Polis ekiplerinin uygulamasına polis helikopteri de havadan destek verdi.

  • İHA
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri 39 ilçede bulunan 200 farklı noktada 5 bin polisin katılımıyla ‘Yeditepe Huzur Uygulaması’ gerçekleştirdi. Uygulamada Asayiş Şube Müdürlüğü, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Foto Film Şube Müdürlüğü, Deniz Liman Şube Müdürlüğü ve Havacılık Şube Müdürlüğü ekipleri katılarak önceden belirlenen 200 farklı noktada çalışma yaptı. İstanbul genelinde yapılan asayiş uygulamasında İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan ve il emniyet müdür yardımcıları ile ilçe müdürleri de uygulama noktalarını gezerek güvenlik önlemlerini yerinde denetledi. Sokak hakimiyetini sağlamak ve suçlularla kesintisiz olarak mücadele etmek için düzenlenen operasyonda il genelinde adeta kuş uçurtulmadı. 

Polis ekiplerinin şüpheli kişilere yönelik Genel Bilgi Tarama (GBT) kontrolleri yaptığı uygulamada, aranan şahıslar, silah ve bıçak taşıyan şüpheliler ile uyuşturucu satıcıları üzerinde duruldu. Öte yandan İstanbul genelinde yapılan uygulamaya polis  helikopteri de havadan destek verdi.

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