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İstanbul'da 51 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

İstanbul'da uyuşturucu tacirlerine yapılan operasyonda 51 bin uyuşturucu Captagon hap ele geçirildi.

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Başakşehir ve Küçükçekmece'de iki farklı kargo şirketinin yurtdışına giden kargo bölümlerinde  yapılan aramalarda toplam 51 bin uyuşturucu Captagon hap ele geçirildi.

İstanbul Başakşehir'de bir kargo şirketinin yurtdışı kargo bölümünde, narkotik  köpeklerle yapılan  aramalar sonucunda dekoratif sandığa  saklanmış 15 bin uyuşturucu Captagon hap ele geçirildi.

Küçükçekmece'de de bir kargo şirketinin yurtdışı gönderilerinde yapılan aramalarda karton kolilere saklanmış  36 bin adet uyuşturucu Captagon hap bulundu.

Ele geçirilen uyuşturucularla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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