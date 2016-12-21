İstanbul'da 7 ilçeyi birbirine bağlayacak raylı sistemin rotası çiziliyor

7 İLÇE ARASINDAKİ HATTIN ROTASI ÇİZİLECEK

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Planlama Müdürlüğü'nün açık ihale usulü ile gerçekleştireceği ‘hizmet alım' ihalesinde, projenin geçeceği Arnavutköy-Çatalca-Büyükçekmece-Esenyurt-Avcılar-Küçükçekmece-Başakşehir ilçelerinde çalışma yapılacak. 10 Ocak tarihinde düzenlenecek ihale ile 30 km'lik hattın güzergah araştırması yapılacak. 6 ay sürecek fizibilite çalışmaları doğrultusunda uygun güzergah belirlenerek, istasyon yerleri tespit edilecek ve buna ilişkin planlar hazırlanacak. Planların onaylanmasının ardından, uluslararası ve kredili olarak ihaleye çıkarılmaya uygun olarak yapım ihalesi düzenlenecek. Teknik şartnamelerin hazırlanmasında bütün dünyadan teklif alabilme imkânı göz önünde tutulacak. Hat aşamalı olarak ihale edilebilecek.