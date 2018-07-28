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İstanbul’da ABD ve İsrail işgaline karşı Filistinli gruplar çağrıda bulundu

İstanbul’da toplanan Filistinli gruplar, ABD’nin dayatmasına ve İsrail işgaline karşı bir an önce milli birliğin sağlanması çağrısında bulundu

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İstanbul’da toplanan Filistinli gruplar, ABD’nin dayatmasına ve İsrail işgaline karşı bir an önce milli birliğin sağlanması çağrısında bulundu

Aralarında Hamas ve Fetih'in de bulunduğu Filistinli gruplar, ABD'nin "Yüzyılın Anlaşması" olarak adlandırdığı planı kesin bir dille reddetti

İstanbul’daki toplantıda ortak deklarasyon yayımlayan Filistinliler, ABD’nin dayattığı anlaşmanın Filistinlilerin haklarını hiçe saydığını belirtti

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