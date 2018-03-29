İstanbul'da Arnavut Met'in serası ortaya çıkarıldı

İEM Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri geçtiğimiz hafta Balkan uyuşturucu rotasının önemli kısmını elinde tutan "Arnavut Met" lakaplı Met Kanani çetesine, Muğla ve İstanbul'da operasyon düzenlemiş, Arnavutluk'tan Türkiye'ye uyuşturucu Skunk getiren şebeke üyesi 6 şüpheli ve Baron Kanani yakalanmıştı. Milas'taki bir depoda yapılan aramalarda ise 1 ton 100 kilo uyuşturucu ele geçirilmişti.



Soruşturmayı devam ettiren narkotik polisi, örgütün İstanbul ayağında, şebeke üyelerinden uyuşturucu alan bir şüpheli yi takip ederek Kanani'nin yakalandığı gün eş zamanlı olarak Çamlıca gişelerinde gözaltına aldı. Şebeke üyesi Tuncay A.'nın otomobilinde 24 kilo Skunk ele geçirdi.



Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde sorgusu süren şüphelilerden elde edilen bilgiler ışığında Tuncay A.'nın uyuşturucu depolayıp ürettiği belirlenen bir depoya baskın düzenlendi. Basılan adreste ekipler uyuşturucu yetiştirilen bir serayla karşılaştı. Özel düzenekler kullanılarak, ısıtılan, havalandırılan ve ışıklandırılan depodaki serada 218 kök Hint keneviri ele geçirildi.



Yapılan incelemede ele geçirilen Hint Kenevirlerinin, esrarın hibrit tohumla üretilen türevi Skunk üretmek için kullanılacağı belirlendi. Şüphelinin daha çok Arnavutluk ve Avrupa'da üretilen Skunk'u Türkiye'de üretmek için tohum yetiştirmeyi ve hibritlemeyi planladığı tespit edilirken hibrit Skunk tohumlarının ise Arnavutluk'tan getirildiği öğrenildi.



Uyuşturucu Baronu Met Kanani'nin adamları geçtiğimiz Kasım Ayı’nda Yunan Polisi ile de çatışmıştı. Helikopter destekli operasyonda kaçan şüpheliler yakıtları bitince teslim olmuştu.O operasyonda ise 1 ton Skunk ele geçirilmişti. Ancak Met Kanani yakalanamamıştı. Arnavutluk Polisi'nin de peşinde olduğu Kanani, İstanbul Polisi'nce yakalanmadan, uyuşturucu dolu bir teknenin Bodrum’a gelişini beklerken görüntülenmişti. Gözaltında tutulan Kananı ve adamlarıyla ilgili bilgi almak üzere Arnavutluk polisinin de İstanbul'a bir ekip gönderdiği ve bilgi paylaşımı talebinde bulunduğu öğrenildi.



(Milliyet)