İstanbul'da askeri araç hareketliliği
TEM Otoyolu Bahçeşehir mevkiinde askeri araçların geçişi vatandaşlar tarafından görüntülendi. Tırlara yüklü tanklar Maslak istikametine doğru yollarına devam etti.
- İHA
TEM Otoyolu Bahçeşehir mevkiinde askeri araç hareketliği vatandaşlar tarafından görüntülendi. Trafikte tırlar üzerindeki tankları gören vatandaşlar sevkıyatı cep telefonuyla görüntüledi. Askeri konvoy daha sonra Maslak istikametine doğru yollarına devam etti. Konvoyu izleyen vatandaşlar trafikte yoğunluğun oluşmasına neden oldu.
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