İstanbul'da AVM'de bombayla yakalanan 4 DEAŞ zanlısı tutuklandı

Bayrampaşa’daki bir alışveriş merkezinin otoparkında 28 Ekim 2017 tarihinde bombalı araç ve motosiklet bırakarak kaçmaya çalışan 4 şüpheli gözaltına alınmıştı. Alışveriş merkezinde yapılan aramalarda, 4'ü sırt çantalı canlı bomba yeleği, 4'ü mikrodalga fırınlı bomba olmak üzere 66 bomba ile 2 silah ve çok sayıda mermi ele geçirilmişti. Şüphelilerin kaldığı Esenyurt’taki bir hücre evinde, 4 mutfak tüpü, 2 bidon kimyasal madde, 2 bidon benzin, yüklü miktarda amonyum nitrat, demir bilye ve bomba yapımında kullanılan düzenek bulunmuştu. Arnavutköy'deki hücre evinde ise 25 mutfak tüpü, 2 bidon kimyasal madde, 2 bidon benzin, yüklü miktarda amonyum nitrat ve demir bilye ile bomba yapımında kullanılan düzenek ele geçirilmişti.

Olay yerinde yakalanan 4 şüpheliyle eylemcilere irtibatları tespit edilen 2 şüpheli, bugün emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi. Soruşturma savcılığına çıkarılan şüpheliler Hatice Y., Mücahit Ş., Sezgen P., Can Y., Daud A. ve Markha A. tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Savcılığın sevk yazısında, Bayrampaşa’daki AVM’ye bomba yüklü motosiklet ve araçla gelen şüphelilerin, olaydan bir gün önce de imal ettikleri bombaları AVM binasına sokarak emanet dolabına sakladıkları belirtildi.

Olay tarihinde polisin yaptığı operasyonla yakalanan şüphelilerin, yapmış oldukları bu eylemle İstanbul’da ve Türkiye’de bir terör eylemine kalkıştıkları, 2 yabancı uyruklu şüphelinin ise eylem saatinde AVM’de olan şüphelilerin çocuklarına bakarak yardımcı olduklarının tespit edildiği kaydedildi.

Şüphelilerin, ‘Silahlı terör örgütüne üye olmak, örgüt faaliyeti kapsamında tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurmak, anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs, örgüt üyesi olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek örgüte yardım etme’ suçlarından tutuklanmaları istendi. İstanbul 1’inci Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen 6 şüpheliden 4’ü tutuklandı. Hakimlik, serbest bırakılmasına karar verdiği 2 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uyguladı.