İstanbul'da başkanlık için oy verme işlemi başladı! İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB) başkanlık seçimi başladı. İBB Meclisi'ne, Meclis 1. Başkan Vekili Ahmet Selamet başkanlık ediyor. Oy verme işleminin öncesinde CHP adayı Ekrem İmamoğlu ve AK Parti adayı Mevlüt Uysal birer konuşma yaptı. Konuşmaların ardından meclis başkanı Selamet, seçimin nasıl yapılacağına dair üyelere bilgi verdi. Ardından oy verme işlemleri başladı. Oy verme işleminde üyelerin isimleri tek tek okunuyor.