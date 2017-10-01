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İstanbul'da başörtülü kadın yumruklu saldırıya uğradı

İstanbul Ataşehir'de yolda yürüyen başörtülü kadın bir adamın yumruklu saldırısına uğradı. Olay anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

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Olay geçtiğimiz günlerde Ataşehir'de meydana geldi. Yolda yürüyen başörtülü bir kadın karşı taraftan gelen şahıs tarafından önce omuz çarpılarak arkasından da yumruklanarak saldırısına uğradı. Yaşanan bu saldırı anı ise güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.
 
Güvenlik kamerasının kaydettiği görüntülerde ise adamın yolda yürüyen başörtülü kadına aniden omuz atması kadının dönüp şahsa bir şeyler söyledikten sonra yumruklanması ve kadının yere düşmesi görülüyor

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