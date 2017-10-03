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İstanbul'da bazı ilçelerde yarın sular kesilecek

Büyükçekmece, Çatalca ve Silivri ilçelerine yarın 16 saat süreyle su verilemeyecek.

  • AA
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İSKİ'den yapılan açıklamaya göre, Büyükçekmece İçmesuyu Arıtma Tesisi içerisinde ve çıkış hatları üzerinde bakım onarım çalışması gerçekleştirilecek.
 
Bu nedenle yarın saat 23.00 ile 5 Ekim saat 15.00 arasında 16 saat süreyle Büyükçekmece, Çatalca ve Silivri ilçelerinin tamamında su kesintisi uygulanacak.

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