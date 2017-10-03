İstanbul'da bazı ilçelerde yarın sular kesilecek
Büyükçekmece, Çatalca ve Silivri ilçelerine yarın 16 saat süreyle su verilemeyecek.
- AA
İSKİ'den yapılan açıklamaya göre, Büyükçekmece İçmesuyu Arıtma Tesisi içerisinde ve çıkış hatları üzerinde bakım onarım çalışması gerçekleştirilecek.
Bu nedenle yarın saat 23.00 ile 5 Ekim saat 15.00 arasında 16 saat süreyle Büyükçekmece, Çatalca ve Silivri ilçelerinin tamamında su kesintisi uygulanacak.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.