İstanbul'da bazı ilçelerde yarın sular kesilecek

İSKİ'den yapılan açıklamaya göre, Büyükçekmece İçmesuyu Arıtma Tesisi içerisinde ve çıkış hatları üzerinde bakım onarım çalışması gerçekleştirilecek.

Bu nedenle yarın saat 23.00 ile 5 Ekim saat 15.00 arasında 16 saat süreyle Büyükçekmece, Çatalca ve Silivri ilçelerinin tamamında su kesintisi uygulanacak.