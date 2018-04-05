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İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak

Turkish Airlines Euroleauge'de, Fenerbahçe Doğuş-Unicaja Malaga takımları arasında bugün oynanacak basketbol maçı dolayısıyla bazı yollar trafiğe kapatılırken, alternatif güzergahlar belirlendi.

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Turkish Airlines Euroleauge'de, Fenerbahçe Doğuş-Unicaja Malaga takımları arasında bugün oynanacak basketbol maçı dolayısıyla İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak.
 
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, bugün saat 20.15'te Ataşehir'deki Fenerbahçe Ülker Spor Etkinlik Salonu'nda Fenerbahçe Doğuş ile Unicaja Malaga takımları arasında Turkish Airlines Euroleague müsabakası dolayısıyla bazı yolların trafiğe kapatılacağı ve alternatif güzergahlar belirlendiği bildirildi.
 
Bu kapsamda, Ihlamur Sokağı'nın Halk Caddesi dönel kavşağından Sarı Mimoza Sokağı kavşağına kadar olan kısmı, Sarı Mimoza Sokağı, Leyla Sokağı, Halk Caddesi-Ihlamur Sokağı arası trafiğe kapatılırken, Halk Caddesi'nden gelen trafik akımı Çiğdem Sokağı, Fesleğen Sokağı ve Atatürk Sokağı istikametine, Sarı Mimoza Sokağı'ndan gelen trafik akımı ise Açelya Sokağı ve Fulya Sokağı istikametine yönlendirilecek.

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