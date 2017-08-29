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İstanbul'da beklenen yağış başladı

İstanbul'da beklenen şiddetli yağış ve fırtına, etkili olmaya başladı.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, kentte beklenen fırtına ve yağış, kuzey bölgelerinden itibaren etkili oluyor.

Şiddetli yağış nedeniyle görüş mesafesinin yer yer 5 metreye kadar düştüğü İstanbul'da, yağış ve rüzgar hayatı olumsuz etkiliyor.

Yağışın 1 saat içinde Anadolu yakasında tesirinin artması bekleniyor.

Bu arada, yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, otobüs durakları, bina girişleri ve iş yerlerine girerek yağıştan korunmaya çalıştı.

Yağış nedeniyle bazı yollarda su birikintileri oluşurken, bazı binaların bodrum katlarında da su baskını yaşandı.

 

 

 

 

GÖKYÜZÜ KARARDI
 
Yağışlı hava nedeniyle gökyüzü karardı. Yağmurla birlikte yer yer dolu yağışının olduğu da görüldü.
 
Yağış daha sonra İstanbul'un çeşitli bölgelerinde etkisini arttırdı. Kağıthane'de başlayan kuvvetli yağış ile birlikte bazı yollar dereye döndü. 

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