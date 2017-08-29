İstanbul'da alarm! fırtına ve sağanak yağış başladı!

Meteoroloji'nin uyarısının ardından İstanbul'un kuzeyinde kuvvetli yağış ve fırtına etkili olmaya başladı. Yağmur sularının metronun içine girmesini önlemek amacıyla kum torbaları kullanıldı.

Yağıştan kaçan vatandaşlardan bazıları metro istasyonuna sığındı. Taksim Meydanı'nda başlayan kuvvetli yağış İstanbul Boğazı ve çevresinde de etkili oluyor.

İBB: 1 SAAT İÇİNDE ANADOLU BÖLGESİNDE ETKİLİ OLMASI BEKLENİYOR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre kentte beklenen fırtına ve yağış kuzey bölgelerinden itibaren etkili olmaya başladı. Şiddetli yağış nedeniyle görüş mesafesinin yer yer 5 metreye kadar düştüğü İstanbul'da, yağış hayatı olumsuz etkiledi. Yağışın 1 saat içinde Anadolu bölgesinde etkili olması bekleniyor. Yağışın etkili olduğu noktalarda bazı bölgelerde su baskınları oluştu.

"20.00-21.00 GİBİ ETKİSİNİ KAYBEDEĞİNİ ÖNGÖRÜYORUZ"

Boğaziçi Üniversitesi Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı Adil Tek'in, Habertürk TV'de yaptığı açıklama şu şekilde;

Su sıcak hava ile buluştuğunda bu bölgede yağışları oluşturuyor. Radar görüntülerine baktığımızda ağışlar daha çok İstanbul'un kuzeyinde etkili oluyor. Bu sistemin akşam, 20.00-21.00 gibi etkisini kaybedeceğini öngörüyoruz.

GÖKYÜZÜ ANİDEN KARARDI

Meteoroloji Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul'da sağanak yağış etkisini göstermeye başladı. Şehrin bazı ilçelerinde etkili olan yağış vatandaşları hazırlıksız yakaladı. Yağışlı havanın nedeniyle gökyüzü karardı. Yağmurla birlikte yer yer dolu yağışının olduğu da görüldü. İstanbul'da etkili olmaya başlayan yağışa kümülonimbus bulutunun neden olduğu belirtiliyor.

VATANDAŞLAR METRO'YA SIĞINDI

Meteoroloji'nin uyarısının ardından İstanbul'un kuzeyinde kuvvetli yağış ve fırtına etkili olmaya başladı. Taksim'de yağmur sularının metronun içine girmesini önlemek amacıyla kum torbaları kullanıldı. Yağıştan kaçan vatandaşlardan bazıları metro istasyonuna sığındı.

METROYA TORBALI ÖNLEM

Meteoroloji'nin uyarısının ardından İstanbul'un kuzeyinde kuvvetli yağış ve fırtına etkili olmaya başladı. Taksim'de yağmur sularının metronun içine girmesini önlemek amacıyla kum torbaları kullanıldı.

METEOROLOJİ UYARMIŞTI

Yapılan son değerlendirmelere göre, Trakya, İstanbul'un kuzey kesimleri, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Sakarya, Kocaeli, Düzce, Bolu, Bilecik, Muğla ve Osmaniye çevreleri ile Antalya ve Mersin'in iç kesimleri, Çanakkale'nin kuzey ilçeleri, Burdur'un güney ilçeleri, Adana'nın kuzey ve Kahramanmaraş'ın batı kesimleri ve Hatay'ın kuzey kıyı ilçelerinin (Dörtyol, Erzin) kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının Trakya'da azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyı kesimleri ile güneydoğu bölgelerde güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara, Batı Karadeniz'in batısı ile Kuzey Ege'de yer yer kuvvetli (30-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji'nin değerlendirmelerine göre, İstanbul'da öğle saatlerinden sonra kuzey kesimlerde yerel sağanak yağış beklendiği belirtilmişti. İstanbul'da bugün hava sıcaklığının 30 derece civarında olacağı tahmin ediliyor.

ROF. ŞEN UYARDI: KÜMÜLONİMBUS GELİYOR

İstanbul Teknik Üniversitesi'nden Prof.Dr. Orhan Şen de Twitter'dan uyardı. Şen, ''Terkos açıklarında Karadeniz üzerinde çok kuvvetli bir CB bulutu var. Kilyos kıyısını takip ederek İstanbul'un kuzeyine geliyor. Bulutun kalınlığı yaklaşık 10 km... CB bulutu kümülonimbus demek, şimşek, yıldırım, aşırı yağmur ve dolu yapan bulut'' diye yazdı.

4 İL İÇİN SAĞANAK UYARISI

Antalya ve Muğla'nın iç kesimleri ile Isparta ve Burdur'un güney ilçelerinde öğleden sonra sağanak bekleniyor. Meteoroloji Antalya Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan yazılı açıklamaya göre, bölgede hava parçalı ve az bulutlu olacak. Öğleden sonra Antalya ve Muğla'nın iç kesimleri ile Isparta ve Burdur'un güneş ilçelerinde sağanak görülecek.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgar, öğle saatlerinde güney yönlerden hafif, yer yer orta kuvvetle esecek. Denizde dalga yüksekliği 1 ila 2 metre civarında olacak.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık, 30 derece

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu , zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri yerel sağanak yağışlı, 30 derece

İzmir: Az bulutlu ve açık, 34 derece

Adana: Parçalı zamanla çok bulutlu , kuzey ve doğu kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, 34 derece

Antalya: Az bulutlu ve açık, zamanla çok bulutlu, iç kesimleri kısa süreli ve yerel gök gürültülü sağanak yağışlı, 33 derece

Samsun: Parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, 29 derece

Trabzon: Parçalı yer yer çok bulutlu, kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, 27 derece

Erzurum: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, 28 derece

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık, 36 derece