İstanbul'da bıçaklı kavga: 1 ölü, 4 yaralı

Alınan bilgiye göre, Mahmut Şevket Paşa Mahallesi Keskin Sokak'ta bir binanın bodrum katında 4 kişi arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Bıçak kullanılan kavgada bir kişi hayatını yitirdi.

Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Cinayetin ardından kaçan zanlının eşkalini belirleyen polis ekipleri, ara sokaklarda geniş çaplı arama çalışması başlattı.

Bodrum kata giren sağlık ekibi ise olayda yaralanan Sedat Çolakoğlu'nun öldüğünü belirledi.

Şişli Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Büro Amirliği ekipleri, eşkalini tespit ettiği cinayet zanlısı İ. T. ile bir kişiyi daha kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

Çolakoğlu'nun cesedi ise Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis, cinayetin ardından kaçan üçüncü kişiyi bulmak için arama çalışmalarını sürdürüyor.