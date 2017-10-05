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İstanbul'da, bir araç kimliği belirsiz kişiler tarafından silahla tarandı

İstanbul Gaziosmanpaşa’da yoldan geçen bir araç kimliği belirsiz kişiler tarafından silahla tarandı.

  • İHA
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Gaziosmanpaşa'da bir araçtan başka bir araç üzerine ateş açılması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Barboros Hayrettin Paşa Mahallesi 1009 Sokak'ta seyir halindeki 34 ABA 781 plakalı otomobilin önü, plakası henüz belirlenemeyen başka bir otomobil tarafından kesildi. Bu otomobilde bulunan kişi veya kişilerce, diğer araca uzun namlulu silahlarla ateş açıldı.

Açılan ateş sonucu otomobilde bulunan Ahmet Mecit, Mehmet Ali Bahadır ve Burak Irmak yaralandı.

Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilirken, yaralılar hastaneye kaydırıldı. Yaralılardan Ahmet Mecit'in yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.

Öte yandan, yaralılardan Burak Irmak'ın, önceki haftalarda Çağlayan Adliyesi önünde iki grup arasında yaşanan silahlı kavga olayına karıştığı, gözaltına alındıktan sonra mahkeme tarafından serbest bırakıldığı öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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