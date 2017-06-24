Arnavutköy'de bir fabrikada yangın çıktı
Arnavutköy'de bir fabrikada yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye yangına müdahale ediyor.
Arnavutköy'de bir fabrikada yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye yangına müdahale ediyor.
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