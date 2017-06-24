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Arnavutköy'de bir fabrikada yangın çıktı

Arnavutköy'de bir fabrikada yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye yangına müdahale ediyor.

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Arnavutköy'de bir fabrikada yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye yangına müdahale ediyor.

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