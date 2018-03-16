İstanbul'da bodrumların ticari alan olarak kullanılması sınırlandırılıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisinin ocak ayında gerçekleşen toplantısında oy çokluğuyla geçen İstanbul İmar Yönetmeliğinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığının tavsiyesi üzerine değişiklik yapıldı.

Bakanlığın tavsiyesi üzerin tamamıyla toprağa görümü bodrumların ticari alan olarak kullanılmasına sınırlandırma getirilen yeni bir madde eklendi.

Saraçhane'deki yerleşkede yapılan Meclis toplantısında İstanbul İmar Yönetmeliği ele alındı.

Daha önce "Mevcut durumda, konut alanda kalmasına rağmen üzerinde tamamen gömülü olan bodrum katlarda, ticari kullanım alanlı ve yapı kullanma izin belgeli bina bulunan parsellerin gömülü olan ilk bodrum katında da bir üst katın taban döşemesinde 3 çarpı 3 metre ebadından küçük olmayan ve merdiven ile sahanlığı içinde düzenlenen boşluk bırakılarak ticari kullanımlı bağımsız bölüm yapılabilir." maddesi çıkartıldı.

Yeni yönetmelikte Çevre ve Şehircilik Bakanlığının tavsiyesi üzerine şu maddeyi ekledi:

"Bu yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önceki mevzuat doğrultusunda yapımı bitirilip, yapı kullanma izin belgesi almış yapılarda, mevcut yapının emsal ve inşaat alanını, kullanım amacını, ortak alanları, bağımsız bölümlerin arsa paylarını, diğer bağımsız bölümlerle olan duvar ve döşeme gibi ortak yapı elemanlarını değiştirmemek, binanın taşıyıcı sistem özelliklerini olumsuz etkilememek, saçak seviyesi ve çekme mesafelerini ihlal etmemek, ayrıca yürürlükteki yangın, deprem, ısı ve su yalıtımı, çevre ve enerji verimliliği ile ilgili tedbirlerin alınması kaydıyla yapılacak tadilat işlemleri yapı ruhsatının düzenlendiği tarihteki mevzuat hükümlerine göre sonuçlandırılabilir."

Madde üzerine görüşme yapılırken İstanbul İmar Yönetmeliğinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığından onaylanmadan Meclis gündemine gönderilmesi tartışmaya yol açtı. Konu üzerine görüş bildiren CHP'li Meclis Üyesi Hüseyin Sağ, "Bakanlıklar bu İstanbul'u belediyeye bırakmazlar. Daha iki ay önce bu imar yönetmeliğini görüştük. Şimdi geri geldi. Daha çok gider gelir. Çünkü rantı en yüksek şehir burası. Tecrübelerime dayanarak söylüyorum: Bu yönetmelik dikiş tutmaz." dedi.

Bazı yazım hataları düzeltilmiştir"

İddialara cevap veren İmar Komisyonu Başkanı Hadi Diler, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının istediği değişiklik ve tashihlerin yapıldığını belirtti.

İstanbul İmar Yönetmeliğinde çok fazla bir değişikliğin yapılmadığını aktaran Diler, "Değişen madde daha önce uygulanmış olan zemin katlarda üçe üçlük boşluk bırakarak bodrum katlardaki ticari üniteler yapılmasıdır. Bunu kentsel dönüşümde bodrum katlarda hakları olan vatandaşların haklarının korunması için koyduk. Bu madde bakanlık tarafından iptal ediliyor. Aslında tashih edebilirlerdi ama Meclis kararı olduğu için geri geliyor. Ayrıca İstanbul İmar Yönetmeliği iddia edildiği gibi delik deşik edilmemiştir. Bazı yazım hataları düzeltilmiştir." diye konuştu.

Diler, Ankara Büyükşehir Belediyesinin İmar Yönetmeliği onaylanırken Bakanlık tarafından kendilerine kolaylık sağlayan bir maddenin tavsiye edildiğini ve o maddeyi ekledikleri vurgulayarak daha önce İBB Meclisi'nden geçen maddelerle ilgili değişiklik bulunmadığını sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından İBB Meclisi Birinci Başkanvekili Ahmet Selamet, gerekli değişiklikler yapılarak tekrar meclise getirilen İstanbul İmar Yönetmeliğini oyladı. Yönetmelik, CHP'li üyelerin ret oylarına karşı oy çokluğuyla kabul edilerek Meclisten geçti.

İBB Meclisinden geçen İstanbul İmar Yönetmeliği, yine Çevre ve Şehircilik Bakanlığının onayı için Ankara'ya gönderilecek.