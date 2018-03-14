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Nevruz öncesinde İstanbul'da bombalı eylem yapma talimatı aldıkları belirlenen 5 PKK'lı terörist yakalandı

İstanbul'da Nevruz öncesi yapılan terör operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı. Ekipler, şüphelilerin yaklaşan Nevruz öncesinde İstanbul'da bombalı eylem yapma talimatı aldıklarının belirlenmesi üzerine operasyon kararı aldı.

  • DHA
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İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, 13 Aralık 2017'de Bahçelievler'de bulunan bomba yüklü minibüsle ilgili soruşturmada aranan 'Bırso' kod adlı PKK'lı Gülsüm B. ile irtibatlı şüphelileri tespit etti.
 
BOMBA TALİMATI
 
Ekipler, şüphelilerin yaklaşan Nevruz öncesinde İstanbul'da bombalı eylem yapma talimatı aldıklarının belirlenmesi üzerine operasyon kararı aldı. TEM Özel Tim ekipleri ve özel harekat polislerinin desteğiyle sabah saatlerinde 6 ilçede bulunan 12 adrese eşzamanlı baskın yapıldı. Operasyonda N.M.A, K.K., S.Ö., H.K. ve H.T.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital veriler ele geçirildi. 5 şüpheli sorgulanmak üzere Vatan Caddesi'nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü.

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