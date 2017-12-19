İstanbul’da boşanmak istediği kocasını tüfekle vurarak öldürdü

Sultangazi de önceki gece meydana gelen olayda, 5 yıllık evli Aylin Işık geçimsizlik nedeniyle boşanmak istediği eşi Cihangir Işık'la tartıştı. Boşanmaya yanaşmayan eşinin tartışma sırasında kendisini dövmesini hazmedemeyen 26 yaşındaki kadın evde bulunan pompalı tüfeği alarak eşinin üzerine ateş açtı.

Eşi Aylin Işık'ın açtığı ateşle Cihangir Işık vücuduna isabet eden saçmalarla olay yerinde hayatını kaybetti.

2012 yılında evlenip 4 yıl önce Dağlar adında bir çocuk sahibi olan çiftin kanlı kavgasına silah sesine koşan komşuları şahit olurken, olayın ardından 4 yaşındaki oğlunu da yanına alan Aylin Işık Alibeyköy Polis Merkezi’ne giderek teslim oldu.

Gözünde morluk olduğu görülen 26 yaşındaki kadının, karakolda verdiği ifadede eşinden şiddet gördüğünü ve yaşanan bu olay sırasında ateş ettiğini söylediği öğrenildi. Koca katili olan Aylin Işık sevk edildiği mahkemece tutuklanırken hayatını kaybeden Cihangir Işık’ın cesedi ise Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı.

TUTUKLANDI

Şüpheli kadın, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: milliyet.com.tr