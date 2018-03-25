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İstanbul'da bugün bazı yollar trafiğe kapatılacak

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde, Fenerbahçe Doğuş ile Eskişehir Basket arasında oynanacak maç nedeniyle bugün İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapalı olacak.

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Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde, Fenerbahçe Doğuş ile Eskişehir Basket arasında oynanacak maç nedeniyle bugün bazı yollar trafiğe kapatılacak.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, saat 15.15'te Ataşehir'deki Fenerbahçe Ülker Spor Etkinlik Salonu'nda Fenerbahçe Doğuş ile Eskişehir Basket takımları arasında oynanacak Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi müsabakası dolayısıyla saat 13.00'ten itibaren trafikte düzenleme olacak.

Bu kapsamda, Ihlamur Sokağı'nın Halk Caddesi dönel kavşağından Sarı Mimoza Sokağı kavşağına kadar olan kısmında trafik akışı sağlanamayacak.

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