İstanbul'da çocuk dilendiren suç örgütüne operasyon: 12 gözaltı

İstanbul'da çocukları dilendiren suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda Suriye uyruklu 12 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde, trafikte ve toplu ulaşım araçlarında çocukların Suriye'deki ailelerinden bin lira karşılığında 'su ve mendil' sattırmak için kaçak yollarla yurda getirilip, dilendirildikleri ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Yaklaşık 5 aylık teknik ve fiziki takip yapan polis, söz konusu 13 kişilik suç örgütünün üyelerini tespit etti.

Polisin dün 10 adrese eş zamanlı gerçekleştirdiği operasyonda Suriye uyruklu 12 şüpheli yakalandı, 1 kişinin de Suriye'ye geçtiği tespit edildi.

93 kişi kurtarıldı

Suç örgütü üyelerine ait adreslerde tutulan 36'sı çocuk 93 kişi kurtarıldı.

Adreslerde yapılan aramada yaklaşık 40 bin lira bozuk para, 143 avro ile 427 dolar ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.