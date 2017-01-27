İstanbul'da darbeci askerlere yönelik ilk davada savcı tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini istedi

Silivri Kapalı Ceza İnfaz Kurumunun karşısında yapılan binadaki salonda İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmada savunmaların tamamlanmasının ardından avukatları tahliye talebinde bulundu.

Taleplerin ardından son sözü sorulan sanıklar, haklarındaki suçlamaları reddederek tahliyelerini istedi.

Tahliye taleplerine karşı görüşü sorulan Cumhuriyet Savcısı, Sabiha Gökçen Havaalanı ile sanıkların çıkış yaptığı Nurettin Baransel Kışlası 2. Zırhlı Tugay Komutanlığı arasındaki tüm kamera kayıtlarıyla sosyal medya görüntülerinin temin edilmesini istedi. Savcı, dosyası ayrılan tutuklu Yarbay Şakir Çınar'ın tüm ifadelerinin de dosyaya eklenmesini talep etti.

Tutuklu sanıklar hakkında Türk Silahlı Kuvvetleri nezdinde disiplin soruşturması yapılıp yapılmadığı, bu sanıkların Kanun Hükmünde Kararname ile atılıp atılmadığı, atılmışlarsa gerekçesinin istenmesini talep eden Savcı "Sanıklar savunmalarında, kendilerine Sabiha Gökçen Havalimanına terör eylemi olduğunu söylendiğini ve bunun için oraya gittiklerini söyleseler de herhangi bir terör eyleminde tankların ön safta bulunmaları, hayatın olağan akışına aykırıdır" değerlendirmesini yaptı.

Savcı, sanıkların direncinin halkın toplanması üzerine kırıldığını anlatarak, sanıkların kendi iradeleriyle darbe girişimine son vermediklerini ifade etti.

- Tahliye taleplerinin reddini istedi

Sanıkların "ByLock" kullanıp kullanmadıklarına yönelik istenen yazıya henüz yanıt gelmediğine dikkati çeken savcı, söz konusu gerekçelerle tüm sanıkların bu aşamada tahliye taleplerinin reddine karar verilmesini istedi.

Mahkeme heyeti, taleplerin değerlendirilmesi amacıyla duruşmaya ara verdi.