İstanbul'da darbeci askerlere yönelik ilk davanın 2. duruşması başladı

Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) 15 Temmuz'daki darbe girişimine katılarak Sabiha Gökçen Havalimanı'nı ele geçirmeye çalıştıkları iddiasıyla haklarında dava açılan 28'i tutuklu 62 askerin yargılandığı davanın 2. duruşması başladı.

Silivri Kapalı Ceza İnfaz Kurumunun karşısında yapılan binadaki salonda İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, tutuklu 28 rütbeli ile 34 tutuksuz erden 5'i katıldı.

Duruşmada savunmasını yapan sanıklardan uzman erbaş Ozan Gökbulak, 2 yıllık askeri personel olduğunu ifade etti.

Gökbulak, 15 Temmuz'da tabur komutanı yarbay Şakir Çınar'ın birliklerine geldiğini ve garaj bölgesine gitmeleri talimatı verdiğini anlatarak, şöyle konuştu: ''Bölük komutanı da 3. Kolordudan mesaj geldiğini söyledi. Biz o sırada tankları yerine alıp evimize gidecektik. Bizden tank listesi istendi. Tatbikat gibi bir şey olduğu söylendi. Bölük komutanı '2. emre kadar birliği terk etmeyin' diye emir verdi. Akşam saatlerinde Seçkin üsteğmen bölük komutanının alarm verdiğini söyledi. Acele ettik. Hatta o kadar acele ettik ki tankı anahtarla bile açamadım. Mühimmat kamyonu geldi. Bende şüphe uyandı. Şakir Çınar ve diğer bölükler bizim oraya geldi. 'Terör olayı var sıkıyönetim ilan edildi Sabiha Gökçen Havalimanı'na gidilecek' denildi."

Gökbulak, nizamiyeden çıktıktan sonra yarbay Şakir Çınar'ın "silahları doldurun" talimatı verdiğini belirterek, ''Tank komutanı ise 'kimse dolduruş yapmasın' dedi. Sabiha Gökçen'e vardığımızda halk el sallıyordu, 'ne yapıyorsunuz?' diyordu. 'Bu darbe' gibi laflar duyduk. Halka zarar vermemek için durduk. Biz oraya gittiğimizde polis yoktu, halk kalabalıklaşınca polis geldi. Tankı bırakıp gidemedik. Polislerle birlikte emniyete gittik ve tabancamı teslim ettim.'' ifadelerini kullandı.

Duruşma, sanıkların savunmalarının alınmasıyla devam ediyor.

Ceza istemleri

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 28 rütbeli subay ve astsubay ile 34 erin, "Cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs etmek", "Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Büyük Millet Meclisini ortadan kaldırmaya veya Türkiye Büyük Millet Meclisinin görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye teşebbüs etmek", "Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etmek" suçlarından üçer kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması isteniyor.

İddianamede ayrıca, bazı şüphelilerin "silahlı terör örgütüne üye olmak", bazılarının da "silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçlarından 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep ediliyor. ​