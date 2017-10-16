İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 39 gözaltı

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından radikal terör örgütü DEAŞ'a yönelik gece yarısı 8 ilçede 15 adrese eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Güvenlik güçlerince daha önceden tespit edilen adreslere yapılan ani baskınlarda, Irak ve Suriye gibi çatışmalı bölgelerle bağlantılı kişiler olduğu ileri sürülen 7 şüpheli gözaltına alındı. Devam eden aynı operasyon kapsamında 'yabancı terörist savaşçı' olarak düşünülen ve eylem yapma potansiyeli taşıdığı tespit edilen 32 şüpheli daha yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyet kuvvetleri tarafından baskın yapılan adreslerdeki aramalarda ise bu örgüte ait çok sayıda dijital malzeme ve dokümana da el konuldu.

Gözaltına alınan şüpheliler Vatan Caddesi'nde bulunan Terörle Mücadele Şubesine götürüldü.

Şüphelilerin polisteki işlemleri devam ediyor.