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İstanbul'da DEAŞ operasyonu: Gözaltılar var

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda bazı şüpheliler gözaltına alındı.

  • AA
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Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ üyesi oldukları iddia edilen zanlıların yakalanması için kentin bazı ilçelerinde önceden belirlenen adreslere operasyon yaptı.
 
Operasyonda aralarında bir kadının da bulunduğu bazı şüpheliler yakalandı.
 
Gözaltına alınan bu kişiler, Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki sağlık kontrollerinin ardından işlemlerinin tamamlanması için emniyete götürüldü.

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