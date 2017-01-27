İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a operasyon: 6 gözaltı

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, örgüt üyesi Talip Akkurt ile irtibatlı olduğu tespit edilen 6 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ tarafından yayınlanan görüntülerle ilgili çalışma başlattı.

Uzman ekiplerce incelenen bir videoda yer alan ve Türkiye'yi tehdit eden kişinin, 2016'da Gaziantep üzerinden Suriye'ye geçen örgüt üyesi Talip Akkurt olduğu belirlendi.

Bu kapsamda operasyon düzenleyen ekipler, Akkurt'la irtibatlı olduğu tespit edilen 6 kişiyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.B. tutuklandı.

Ayrıca, Talip Akkurt hakkında yakalama kararı çıkarıldığı öğrenildi.