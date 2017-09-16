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İstanbul'da DEAŞ'a yönelik operasyonda 74 kişi gözaltına alındı

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 74 şüpheli gözaltına alındı.

  • AA
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Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri DEAŞ üyelerinin tespiti ve yakalanmasına ilişkin çalışmaları kapsamında operasyon başlattı.

Ekipler, 8 ilçede önceden belirlenen 15 adrese yaptıkları baskınlarda 73'ü yabancı uyruklu 74 kişiyi gözaltı aldı.

Yabancı uyrukluların sınır dışı işlemleri yapılmak üzere ilgili birimlere teslim edildiği, diğer şüphelinin ise emniyetteki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

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