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İstanbul'da büyük uyuşturucu operasyonu

İstanbul Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, son yılların en geniş kapsamlı operasyonlarından biri gerçekleştiriliyor. Gaziosmanpaşa'da, yaklaşık bin 500 özel ekip, helikopter desteğiyle 100 adrese yönelik operasyon yürütüyor.

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İstanbul'da, son yılların en geniş kapsamlı uyuşturucu operasyonlarından biri yapılıyor.

Alınan bilgiye göre İstanbul Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Terörle Mücadele, Özel Harekat, Çevik Kuvvet ve Yunus polislerinin de desteğiyle Gaziosmanpaşa ilçesindeki Sarıgöl Mahallesi merkezli 100 adrese yönelik eş zamanlı operasyon başlattı.

Özel eğitimli narkotik köpekleri ve iki polis helikopterinin eşlik ettiği operasyonda, yaklaşık bin 500 özel ekip görev aldı.

"Torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda, özellikle Gürbüz Sokak'taki bütün binaların kapıları koçbaşı yardımıyla kırılarak içeri girildi ve detaylı aramalar yapıldı.

Çok sayıda şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda, çeşitli tür ve miktarlarda uyuşturucu maddenin yanı sıra çok sayıda silah ve mermi ele geçirildi.

Polis ekiplerinin operasyon kapsamındaki aramaları sürüyor.

 

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