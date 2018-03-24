İstanbul'da Dünya Saati hareketine destek

15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Ayasofya Müzesi, Dolmabahçe Sarayı, Beylerbeyi Sarayı ile Süleymaniye ve Selimiye camileri gibi pek çok yapının yanı sıra Galatasaray ve Kadir Has Üniversiteleri de bir saat boyunca ışıklarını kapattı.

Etkinliğe, Beşiktaş ve Başakşehir spor kulüpleri de destek verdi.

Vatandaşlar ise "www.dunyasaati.org" adresi üzerinden kayıt yaparak düzenledikleri grup faaliyetleriyle etkinliğe destek verdi.

Tarihi Selimiye Camii’nde ‘İklim Değişikliği’ eylemi

WWF’in 2007’den beri her yıl düzenlediği Dünya Saati etkinliği kapsamında tarihi Selimiye Camii, Balkanların en büyük sinagogu olan Edirne Sinagogu ile Tunca ve Meriç Köprülerinin aydınlatma ışıkları bir saat süreyle kapatıldı.

Mimar Sinan’ın ‘Ustalık Eserim’ dediği tarihi Selimiye Camii, iklim değişikliğine dikkat çekebilmek için bir süreyle karartıldı. WWF’in 2007’den beri her yıl düzenlediği Dünya Saati etkinliği kapsamında, Balkanların en büyük sinagogu olma özelliğini taşıyan Edirne Büyük Sinagogu da etkinlik kapsamında bir saat karartıldı.

Edirne Belediyesi de destek verdi

Edirne Belediyesi de eyleme destek verdi. Edirne Belediyesi ana binası olarak kullanılan tarihi belediye binası, Edirne Kent Müzesi ve tarihi Elektrik Fabrikası Kültür Merkezi ve Nikah Salonu’nun aydınlatma ışıkları eylem kapsamında bir saat süre ile kapatıldı.