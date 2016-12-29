İstanbul'da elektrik kesintisi! Bakanlık devrede

İstanbul'da hem Avrupa hem Anadolu yakasında bulunan bazı ilçelerde elektrik kesintisi yaşandı.

İşte elektriklerin kesildiği ilçeler:

İstanbul'un Avrupa ve Anadolu yakalarında bulunan Avcılar, Gaziosmanpaşa, Bayrampaşa, Fatih, Bağcılar, Sultangazi, Güngören, Büyükçekmece, Çatalca, Esenyurt, Beylikdüzü, Küçükçekmece, Bakırköy, Eyüp, Kadıköy, Pendik, Maltepe, Ataşehir gibi birçok ilçede elektrik kesintileri yaşandı.

BEDAŞ'ın anlık veri haritasına göre Avrupa yakasındaki kesintiler:

BEDAŞ: ULUSAL SİSTEMDEN KAYNAKLI

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş., konuyla ilgili Twitter hesabından yaptığı açıklamada 'kesintiler "Ulusal Elektrik Sistemi'nden" kaynaklı' dedi.

BAKANLIK DA AÇIKLAMA YAPTI

Öte yandan Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı kesintilerle ilgili açıklama yaptı. Bakanlığın açıklaması şu şekilde:

''Ülkemizi etkisi altına alan aşırı yağışlar ve fırtına, elektrik iletim hatlarımızda da geçici arızalara sebep olmaktadır. Özellikle, Marmara Bölgesi’nin kuzeyindeki yoğun kar yağışı ve fırtına sebebiyle, iletim hatlarında meydana gelen arıza sonucu Adapazarı, Kocaeli, İstanbul illerimizde saat 14:20’den başlayan elektrik kesintileri yaşanmaktadır.

Bakanlığımıza bağlı TEİAŞ bünyesindeki ekipler hava koşullarının elverdiği çerçevede yaşanan arızalara müdahale etmektedir. Kesintilerin en kısa zaman içerisinde giderilmesi için yoğun mesai harcanmaktadır.''