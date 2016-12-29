İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? Bakanlıktan son dakika elektrik kesintisi açıklaması

Hava şartları nedeniyle ulusal elektrik şebekesinden yeterli elektrik alınamadığı için Gaziosmanpaşa, Bayrampaşa, Fatih, Bağcılar, Sultangazi, Güngören, Büyükçekmece, Çatalca, Esenyurt, Bahçelievler, Beylikdüzü, Küçükçekmece, Bakırköy, Eyüp ilçeleriyle Anadolu yakası genelinde elektrik kesintileri yaşandı.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

Marmara Bölgesi'nin kuzeyinde yaşanan yoğun kar yağışı ve fırtına sebebiyle Anadolu'dan gelen ve İstanbul'u besleyen yedi farklı enerji iletim hattının tamamında, Sakarya Bölgesi'nde kopmalar yaşanmış, kesinti meydana gelmiştir. Anadolu'dan gelen enerji hatlarındaki kesinti sebebiyle İstanbul'a, Çanakkale Boğazı deniz altında geçen iletim hattı ve Trakya enerji iletim hattından elektrik sağlanmaktadır.

Kopmanın meydana geldiği bölgelerdeki aşırı yoğun kar yağışı ve sis, çalışmaları olumsuz etkilemektedir.

Kesintiden, konutlardaki vatandaşlarımızın en az derecede etkilenmesini sağlamak için, demir çelik fabrikalarına, çimento fabrikalarına ve organize sanayi bölgelerine enerji verilmemektedir.

Yapılan yoğun çalışmalar neticesinde 21.50 itibarıyla İstanbul'un tamamına elektrik verilmiştir.

Olumsuz Hava koşullarının neden olduğu kopmaların tamiratı ve arızaların tamamen giderilmesi için hava şartlarının el verdiği ölçüde yoğun çaba harcanmaktadır. Gece boyu ve yarın tüm ekiplerimiz, hatların tamiri ve arızaların giderilmesi için çalışmalarını aralıksız sürdürecektir.

Vatandaşlarımızın anlayışlarından dolayı teşekkür ederiz.

Öte yandan, İstanbul Avrupa Yakası'na elektrik dağıtım hizmeti sağlayan Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ'den (BEDAŞ) yapılan açıklamada da hava şartları nedeniyle ulusal elektrik şebekesinden yeteri kadar elektrik alınamadığı açıklandı.

Kesintiden Gaziosmanpaşa, Bayrampaşa, Fatih, Bağcılar, Sultangazi, Güngören, Büyükçekmece, Çatalca, Esenyurt, Beylikdüzü, Küçükçekmece, Bakırköy, Bahçelievler ve Eyüp ilçelerinin etkilendiği kaydedilirken, "Ulusal elektrik şebekesinden enerji gelene kadar kesintiden etkilenen bölgelerin mağdur olmaması için BEDAŞ tüm kaynakları seferber ederek çeşitli bölgelerden aktarmak suretiyle kademeli olarak elektrik sağlayacaktır." ifadeleri kullandı.

Aynı zamanda, İstanbul'un Anadolu Yakası'nda elektrik dağıtımını gerçekleştiren AYEDAŞ'tan da saat 15.15 itibarıyla ulusal şebeke sistemli elektrik kesintisi yaşandığı ve kesintiden etkilenen bölgelerin mağdur olmaması için tüm kaynakların seferber edildiği duyuruldu.