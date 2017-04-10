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İstanbul'da ev yangını: 1 kişi hayatını kaybetti

Arnavutköy'deki bir evde çıkan yangında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

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Alınan bilgiye göre Karlıbayır Mahallesi İştirak Sokak'taki bir evde yangın çıktı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.

Sobadan çıktığı iddia edilen yangında 11 yaşındaki Muhammet Talha İlçe hayatını kaybederken kardeşi Celil Taha İlçe, annesi Nagihan İlçe, babası Hatem İlçe ve babaannesi Hanife İlçe yaralandı.

Yaralılar ambulansla Arnavutköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

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