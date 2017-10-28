Son Dakika Haberleri E-gazete 28Bugünkü Star

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

İstanbul'da eylem hazırlığındaki 14 terörist yakalandı

Terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik 12 ilçede eş zamanlı düzenlenen operasyonda, kentte eylem hazırlığında olduğu iddia edilen örgüt üyesi 14 şüpheli yakalandı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte eylem hazırlığında olduğu iddia edilen terör örgütü PKK/KCK mensuplarının yakalanması amacıyla çalışma başlattı.
 
Esenyurt, Esenler, Eyüp, Güngören, Fatih, Kadıköy, Büyükçekmece, Sancaktepe, Sultangazi, Sultanbeyli, Ümraniye ve Tuzla ilçelerinde önceden belirlenen adreslere baskın yapan ekipler, örgüt üyesi 14 şüpheliyi yakaladı.
 
Bu adreslerde yapılan aramalarda iki tabanca, iki şarjör, 27 mermi, tüfek ve çok sayıda örgütsel materyal ile dijital veri ele geçirildi.
 
Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
 
Zanlıların, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Ankara Melike Hatun Camii’nin açılışında Cumhurbaşkanı Erdoğan Kur’an okudu

Ankara Melike Hatun Camii’nin açılışında Cumhurbaşkanı Erdoğan Kur’an okudu

İşte dünyadaki en güvenilir otomobiller

İşte dünyadaki en güvenilir otomobiller

Melike Hatun Camii Türkiye'de bir ilk olma özelliğini taşıyor

Melike Hatun Camii Türkiye'de bir ilk olma özelliğini taşıyor

Tayland kralının cenazesi için 340 milyon harcadılar

Tayland kralının cenazesi için 340 milyon harcadılar

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA