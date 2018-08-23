İstanbul'da fabrikada asit kazanı faciası
Hadımköy'de bir fabrikanın asit kazanı patladı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
- AA
Alınan bilgiye göre, Hadımköy Mahallesi'nde bir fabrikanın asit kazanında henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.
Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Bu arada, vatandaşların fabrikaya yaklaşmaması için çevrede güvenlik önlemi alındı.
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