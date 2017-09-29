İstanbul'da FETÖ operasyonu: 60 kişi yakalandı

FETÖ üyesi oldukları ve ByLock kullandıkları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı verilen 36 örgüt üyesinin yakalanması için İstanbul merkezli 6 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturmaları kapsamında, örgütün bölge yapılanmalarında yer aldıkları tespit edilen 97 şüpheli hakkına gözaltı kararı verildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde 97 adrese düzenlediği eş zamanlı operasyonda, söz konusu şüphelilerden 60'ını yakaladı.

Operasyon kapsamında adreslerdeki aramaların devam ettiği ve diğer 37 zanlının yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Bursa'da ByLock operasyonu: 6 gözaltı

Bursa'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 6 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca, örgüte yönelik soruşturma kapsamında "ByLock" kullandıkları iddiasıyla 6 zanlı hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Bunun üzerine Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, belirlenen adreslere düzenlediği eş zamanlı operasyonda 6 şüpheliyi gözaltına aldı.