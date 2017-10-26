İstanbul'da FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı var
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından İstanbul genelinde FETÖ/PDY'ye yönelik önceden belirlenen adreslere eş zamanlı şafak operasyonu düzenlendi. Operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı.
- İHA
İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ ne bağlı ekipler FETÖ/PDY'ye yönelik önceden belirlenen adreslere eş zamanlı şafak operasyonu düzenledi. Operasyon kapsamında ekipler il genelinde birçok ilçede önceden belirlenen adreslerde arama yaptı. Gerçekleştirilen aramalarda çok sayıda kişi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheliler Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirilerek sağlık kontrolünden geçirildi. Şüpheliler sağlık kontrollerinin ardından ifadeleri alınmak üzere Vatan yerleşkesinde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
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