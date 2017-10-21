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FETÖ'nün ABD'deki sözde üst yöneticileriyle irtibatlı 5 kişi tutuklandı

İstanbul'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 5'i tutuklandı.

  • AA
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Alınan bilgiye göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'nün ABD'deki sözde üst yöneticileriyle irtibatlı olan şüphelilerin tespiti için çalışma başlattı.

Çalışma kapsamında düzenlenen operasyonda, 7 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen ve örgütün sözde üst yöneticileriyle görüştüğü, şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı tespit edilen 5 şüpheli tutuklandı.

Bu kişilere yardım ve yataklık yaptığı belirtilen 2 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Tutuklanan şüpheliler arasında örgütün sözde Türkiye imamı Mustafa Özcan'ın oğlu Enes Özcan ve örgütün sözde Kolombiya imamı Mahmut Eyüp Günel'in kardeşi Mehmet Akif Günel de bulunuyor.

Babası Mustafa Özcan'ı cep telefonuna, "Baş Yüceler Şurası Başkanı" olarak kaydettiği tespit edilen Enes Özcan'ın, FETÖ soruşturmalarında tutuklanan kişiler ve ailelerinin gördüğü rüyaları yorumlayarak onları motive ettiği öne sürüldü.

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