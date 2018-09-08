İstanbul'da FETÖ operasyonu: ByLock kullanıcısı 4 kişi yakalandı
İstanbul'da gerçekleştirilen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) operasyonunda, 4 şüpheli gözaltına alındı.
- AA
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ'nün şifreli mesajlaşma programı ByLock'u kullandıkları tespit edilen ve konuşma içerikleri çözümlenen şüphelilerin haklarında gözaltı kararı çıkarıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte düzenledikleri eş zamanlı operasyonda, 4 şüpheliyi yakaladı. Zanlıların emniyetteki işlemlerinin sürüyor.
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