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İstanbul'da FETÖ'yle ilgili dava sayısı 338'e yükseldi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişiminin ardından örgüte yönelik açılan dava sayısı 338 oldu.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminin ardından örgüte yönelik açılan dava sayısı 338'e yükseldi.
 
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosundan sorumlu Başsavcıvekili İsmail Uçar koordinesinde, 29 cumhuriyet savcısı tarafından FETÖ'nün darbe girişimi ile örgüte yönelik soruşturmalar tüm hızıyla sürdürülüyor.
 
AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, savcılığın 15 Temmuz darbe girişiminden bu yana tamamladığı soruşturma sayısı 338'e yükseldi. Bu soruşturmalar sonucunda ayrı ayrı hazırlanan iddianamelerin gönderildikleri İstanbul ağır ceza mahkemelerince kabul edilmesinin ardından davalar açılmış oldu.

 
FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin 21 ayrı dava açıldı 
 
Söz konusu davalar arasında, darbe teşebbüsüne ilişkin 21 dava yer alıyor.
 
15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile FSM Köprüsü'ndeki olaylar, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin işgali, Çengelköy Polis Merkezinin ele geçirilmeye çalışılması, Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü binasına tanklarla girilmeye ve helikopterle inilmeye çalışılması, Atatürk Havalimanı'nın işgal edilmesi gibi çok sayıda konuyla ilgili darbe teşebbüsü soruşturması ise devam ediyor.

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