İstanbul'da fırtınada o an!
İstanbul’da etkisini gösteren fırtına ve şiddetli yağış sırasında Sirkeci’de Büyük Postane önünde gençler, uçan bayrağı yerden alarak kaldırdı. O anlar kameraya böyle takıldı.
- DHA
İstanbul'da yağış etkili oluyor. Sirkeci'de Büyük Postane önünde gençler, fırtınadan uçan bayrağı koşarak kaldırdı. Tesadüfen orada bulunan, kendisi de fotoğrafçı olan Soner Arkan, o anı böyle fotoğrafladı.
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