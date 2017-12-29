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İstanbul'da fuhuş operasyonunda 10 kişi tutuklandı

İstanbul'da tehditle senet imzalattıkları ve çok sayıda kadını fuhuşa zorladıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen 14 kişiden 10'u tutuklandı.

  • DHA
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyonla gözaltına alınan 14 kişi, emniyet işlemlerinin ardından bugün İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi. 

10 KİŞİ TUTUKLANDI

Savcılık sorgularının ardından mahkemeye sevk edilen şüphelilerden Hakan A., Durmuş K., Niyazi A., Şükrü B., Vedat D., Abdülkadir H., Selami B., Salih D., Abdullah I. ve Emre Ç., "Bir kimseyi fuhuşa teşvik etmek", "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak, "Rüşvet almak ve vermek", "Yağma" suçlarından tutuklandılar. 

4 KİŞİ SERBEST BIRAKILDI

İki şüphelinin tutuklanma talebini reddederek serbest bırakan mahkeme, iki şüpheliyi de adli kontrol şartıyla serbest bıraktı. 

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