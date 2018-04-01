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İstanbul'da, kadınlara fuhuş yaptırdıkları ve uyuşturucu sattırdıkları öne sürülen 3 kişi gözaltına alındı

Beylikdüzü'nde düzenlenen operasyonda, kadınlara fuhuş yaptırdıkları ve uyuşturucu sattırdıkları iddia edilen 3 şüpheli yakalandı.

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Beylikdüzü Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği Ekipleri, 3'ü yabancı uyruklu 5 kadının fuhşa zorlandığı ve uyuşturucu sattırıldığı istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

Polis ekipleri, teknik ve fiziki takibin ardından Adnan Kahveci Mahallesi'nde 7 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, M.S, T.Ö. ve C.S.B. gözaltına alınırken, şüpheliler tarafından alıkonulan 5 kadın kurtarıldı.

Adreslerde yapılan aramalarda, 10 bin 235 uyuşturucu hap, 1 kilogram skank, 10 gram esrar, 1 ruhsatsız tabanca, 9 mermi, 1 hassas terazi ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 40 bin lira, 275 avro ve 150 dolar ele geçirildi.

Şüphelilerden T.Ö. ve C.S.B. ifadeleri alındıktan sonra savcılık talimatıyla emniyetten serbest bırakılırken, M.S. Büyükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi.

Olaya ilişkin 2 kişinin de arandığı bildirildi.

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