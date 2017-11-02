İstanbul'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 76 kişi gözaltına alındı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri son 1 haftada yaptığı operasyonlarda 197 kilo 825 gram uyuşturucu madde, 3 bin 920 uyuşturucu hap; 4 tabanca ve 2 tüfek ele geçirdi.