İstanbul'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 76 kişi gözaltına alındı
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri son 1 haftada yaptığı operasyonlarda 197 kilo 825 gram uyuşturucu madde, 3 bin 920 uyuşturucu hap; 4 tabanca ve 2 tüfek ele geçirdi.
- DHA
İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri geçtiğimiz hafta boyunca, uyuşturucu satıcılarına yönelik 18 farklı adrese operasyon gerçekleştirdi.
Baskınlarda 197 kilo 825 gram esrar ve skank, 3 bin 920 uyuşturucu hap; 4 tabanca, 2 tüfek, 19 mermi ele geçirdi. Operasyonlar kapsamında gözaltına alınan 76 şüpheliden 46'sı tutuklandı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı operasyonlar polis kameraları tarafından da görüntülendi.
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