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İstanbul'da güpegündüz kız kaçırdılar

İstanbul Levent'te kimliğe belirsiz kişiler, durdurdukları taksinin içindeki kızı zorla alıkoyup, başka bir araçla uzaklaştılar.

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Levent'in en işlek caddesinde ışıklarda bekleyen taksinin etrafı kimliği belirsiz kişilerce sarıldı.
 
KİMSE MÜDAHALE ETMEDİ
 
Taksi şoförünü hırpalayan kişiler, aracın içindeki kadının kaçmasını engelledi. Kollarından sürüklenerek başka bir araca alınan genç kadının kimler tarafından ve neden kaçırıldığı ise bilinmiyor.
 

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