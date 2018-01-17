İstanbul'da güpegündüz kız kaçırdılar

Levent'in en işlek caddesinde ışıklarda bekleyen taksinin etrafı kimliği belirsiz kişilerce sarıldı.

KİMSE MÜDAHALE ETMEDİ

Taksi şoförünü hırpalayan kişiler, aracın içindeki kadının kaçmasını engelledi. Kollarından sürüklenerek başka bir araca alınan genç kadının kimler tarafından ve neden kaçırıldığı ise bilinmiyor.