Son Dakika Haberleri E-gazete 8Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

İstanbul'da 'güvenli ev' operasyonu: Bir kadın tutuklandı

İstanbul'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan kişi tutuklandı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Alınan bilgiye göre, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, örgüt içerisinde sözde kadrolu olarak faaliyet gösteren "Sema" kod adlı Seval O'nun silah ve malzeme arayışı içerisinde olduğu belirlendi.

"Güvenli ev" olarak tabir edilen adreslerde kaldığı tespit edilen Seval O. düzenlenen operasyonda sahte kimlikle yakalandı. Evde yapılan aramada kuru sıkı tabanca ve örgütsel dökümanlar elde edildi.

Şahsın üst aramasında ele geçirilen cep telefonunda yapılan incelemede, şifreli olarak kaydedilen numaraların PKK/KCK terör örgütü mensuplarına ait olduğu saptandı.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Darbe üssünde o gece: Ahmet Tosun

Darbe üssünde o gece: Ahmet Tosun

Meksika'da 8.1 büyüklüğünde deprem

Meksika'da 8.1 büyüklüğünde deprem

Başbakan Yıldırım İZBAN hattını açtı

Başbakan Yıldırım İZBAN hattını açtı

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA